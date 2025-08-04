ارتفاع أرباح فيرتيغلوب الإماراتية العائدة على المساهمين 41% في الربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة فيرتيغلوب الإماراتية العائدة على المساهمين بنسبة 41% لتصل إلى 20.2 مليون دولار في الربع الثاني.

يأتي ذلك مع ارتفاع الإيرادات بأكثر من 14% لتسجل 566 مليون دولار في فترة الربع الثاني.

وفي النصف الأول من العام الجاري تراجعت الأرباح العائدة على المساهمين بنسبة 29% لتصل إلى 93 مليون دولار، مع زيادة تكاليف المبيعات ومصاريف ضريبة الدخل.

وتتوقع الشركة الاستفادة من ارتفاع أسعار اليوريا في الربع الثالث بنسبة 20% نتيجة انخفاض المعروض وزيادة الطلب.

وذكر بيان للشركة أنها تتجه لتحقيق وفورات بين 15 مليون و21 مليون دولار، مدعومة بالتزام " أدنوك" بتحسين هيكل تكاليف الشركة.

واقترح مجلس إدارة فيرتيغلوب توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن فترة النصف الأول بقيمة 4.4 فلس للسهم بإجمالي 100 مليون دولار.