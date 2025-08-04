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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع اللجان الانتخابية من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، منذ ساعات الصباح الأولى، اتمام فتح لجان الانتخابات لمجلس الشيوخ، والاطمئنان على بدء أعمال تصويت الناخبين بجميع اللجان الفرعية والمراكز والمقار الانتخابية بنطاق المحافظة، من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام للمحافظة، في أول أيام اجراء الانتخابات والتي تستمر على مدار يومين .

وتابع محافظ الدقهلية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية انتظام أعمال اللجان الانتخابية في جميع المراكز، مؤكدا على توفير كافة سبل الراحة وتوفير الأجواء الملائمة لقيام الناخبين بالادلاء بأصواتهم ، فضلا عن اتصالات سيادته بالمسئولين في غرف العمليات الفرعية بمديريات الخدمات وبالمراكز والمدن والأحياء للاطمئنان على جاهزيتهم، وأكد أنه تم توفير كافة السبل والوسائل الممكنة للتيسير على المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

وأكد المحافظ  على توفير سيارات الإسعاف وتمركزها في نقاط قريبة من اللجان بحيث يسهل وصولها لأي مكان في حال حدوث أي طوارئ، كما شدد على شركة المياه بالمتابعة على مدار الساعة لأي أعطال وإصلاحها على الفور، كما شدد على شركة الكهرباء بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم للجان الانتخابات، وتوفير مصادر كهرباء بديلة في حال انقطاعها.

ووجه المحافظ، جميع مسئولي غرف العمليات الفرعية لأهمية الإبلاغ الفوري عن أي أحداث، لسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الأجهزة المختصة، مشيراً إلى استمرار التعاون والتنسيق والاتصالات فيما بين الجميع وبذل أقصى الجهود من أجل خروج الانتخابات بالشكل اللائق بمكانة الدقهلية وعراقة أهلها، وأن نثبت للعالم كله أننا بخير وأن يتابعوا معنا هذا العرس الديمقراطي.

وشدد المحافظ  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لاحتياجات المواطنين في المراكز التكنولوجية وعدم تعطيل مصالح الناس، وتحقيق مطالبهم بالتوازي مع متابعة سير لجان الانتخابات وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين، موجها الشكر للسادة المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية وجميع القائمين عليها.

وشارك في أعمال متابعة سير عملية الانتخابات بغرفة عمليات المحافظة بالديوان العام، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، والمستشار العسكري للمحافظة، والقيادات الأمنية، ومديري المديريات المعنية، وأعضاء الغرفة الخاصة بعملية الانتخابات من مديري عموم الإدارات المختصة بديوان المحافظة، ورؤساء قطاعات الخدمات لمتابعة سير عملية الانتخابات بمحافظة الدقهلية.

الدقهلبة محافظ الانتخابات لجان

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