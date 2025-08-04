الأهلي يُنهي ملف ودياته استعدادًا للموسم الجديد

أنهى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، ملف المباريات الودية، مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، حيث يستعد الفريق لمواجهة مودرن سبورت يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

واكتفى الأهلي بخوض خمس مباريات ودية خلال فترة التحضير، بدأت بمباراتين في المعسكر المغلق بتونس، أمام فريقي الملعب والبنزرتي التونسيين، حيث فاز الأحمر في اللقاء الأول بنتيجة 4-1، ثم كرر انتصاره في المباراة الثانية بخماسية نظيفة.

وبعد العودة إلى القاهرة، خاض الأهلي تجربة ودية أمام إنبي، فاز فيها بهدفين دون رد، قبل أن يختتم تحضيراته بخوض وديتين في يوم واحد أمام منتخب الشباب وفريق بتروجت، وذلك بهدف منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة.

وحرص ريبيرو على خوض أكبر عدد ممكن من المباريات الودية خلال فترة الإعداد، من أجل رفع الجاهزية البدنية والفنية للفريق بعد فترة الراحة، وتعريف اللاعبين بفلسفته التدريبية وأسلوب لعبه، بالإضافة إلى الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه في الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في النسخة الماضية، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد صراع قوي امتد حتى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.