واجب وطني..وكيل أول مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ| صور

أدلى المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين وذلك بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة الثانوية بنات بمدينة السادس من أكتوبر .

وأكد وكيل أول مجلس النواب _عقب الإدلاء بصوته_ على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وما تمثله من واجب وطني وحق دستوري يسهم في دعم المسيرة الديمقراطية ، مشيراً إلي دور مجلس الشيوخ في إثراء الحياة البرلمانية .

وناشد وكيل أول المجلس جموع المواطنين الذي يملكون حق التصويت بضرورة المشاركة الإيجابية الفعالة التي تسهم في تقوية دعم مؤسسات الدولة التشريعية.

وأشاد المستشار أحمد سعد الدين بسهولة وتيسير إجراءات العملية الانتخابية من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات للخروج بالمشهد الانتخابي بالشكل اللائق.