كثافة ملحوظة في المنوفية.. وتسهيلات بارزة لذوي الهمم مع انطلاق التصويت

أكد أحمد نبيل، مراسل قناة "إكسترا نيوز" في محافظة المنوفية، أن مشهد اصطفاف الناخبين والناخبات كان لافتًا منذ اللحظات الأولى لليوم الانتخابي، حيث شهدت مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي، المعروفة محليًا بالثانوية القديمة للبنات، توافدًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية قبل بدء عملية الاقتراع الرسمية، موضحا أن هذا المشهد يتكرر في عدد من اللجان الفرعية المنتشرة في أنحاء المحافظة، ما يعكس وعي المواطنين ورغبتهم في المشاركة الفاعلة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأشار خلال رسالة على الهواء، إلى أن محافظة المنوفية تضم 469 لجنة فرعية موزعة على 455 مقرًا انتخابيًا، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت وفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات قرابة 2 مليون و947 ألف ناخب، مضيفا أن الاستعدادات للانتخابات لم تكن آنية، بل سبقتها تجهيزات مكثفة أشرف عليها محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز، وشملت تأمين اللجان، وتوفير الدعم اللوجستي والطبي، فضلًا عن تجهيزات خاصة لذوي الهمم لتسهيل مشاركتهم.

وعلى صعيد المنافسة، أوضح نبيل أن محافظة المنوفية تندرج ضمن المحافظات الست التابعة للدائرة الأولى لنظام القائمة (قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا)، والتي تمثلها قائمة تضم 37 مرشحًا، أما على مستوى النظام الفردي، فالمحافظة خصص لها 4 مقاعد يتنافس عليها 19 مرشحًا، وقد تم نشر سيارات إسعاف ثابتة ومتحركة في محيط اللجان، مع تفعيل غرف العمليات والطوارئ بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، في إطار سعي الدولة لضمان انتخابات آمنة ومنظمة.