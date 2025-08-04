رئيس هيئة النيابة الإدارية: مشاركة المصريين في انتخابات الشيوخ حق دستوري أصيل

أدلي المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بصوته الانتخابي قبل قليل في الساعات الأولي من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك بلجنة مدرسة 15 مايو الرسمية لغات والتي تضمن لجنتين فرعيتين 535 و 536.

وبعد ادلاء المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية ،بصوته الانتخابي ، قام بإجراء جولة داخل المقر الانتخابي وسؤال الناخبين عما إذا كانت هناك أي معوقات أو مشكلات خاصة بالعملية الانتخابية .



وقال الشناوي في تصريح خاص لصدي البلد ، إن مشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 هو حق دستوري أصيل لهم و هو واجب وطني أيضا.

ووجه الشناوي المصريين لضرورة المشاركة في ذلك الاستحقاق الدستوري الهام ومشيدا بإقبال الناخبين في الساعات الأولي من بداية اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ.

ويستمر توافد الناخبين في دائرة مدينة 15 مايو وذلك بعد مرور ساعة واحدة من اول ايام انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

https://www.youtube.com/shorts/fM88eWACqZY

وتضم مدينة 15 مايو 9 مقرات انتخابية فرعية علي مستوي7 مدارس حكومية من بينها مدارس"مصطفى كامل المشتركة،١٥ مايو الرسمية،سعد زغلول الثانوية بنات ،زيد بن حارثة،نجيب محفوظ،الحرية،عمار بن ياسر".

وتوافد كبار السن من الجنسين مع بدء العملية الانتخابية مع تواجد أفراد الشرطة لمساعدة الناخبين .

واذاعت المنصات الخارجية الأغاني والأناشيد الوطنية لتحفيز الناخبين علي النزول للإدلاء بأصواتهم الانتخابية. .

وأمام المقرات الانتخابية وخصوصا لجنتي مدرسة مصطفي كامل للتعليم الأساسي و 15 مايو الرسمية للغات، شوهد عرضا بالمزمار البلدي والتنورة .

وكان الدكتور محمد سليمان ، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وأمين أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن، قد تفقد صباح اليوم المقرات الانتخابية في المدينة لمتابعة سير العملية الانتخابية .

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.