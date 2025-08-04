أبو شقة: وعي المصريين يدعم مشروع الرئيس لبناء دولة حديثة وديمقراطية

أدلي المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بدائرته الانتخابيه بلجنة - الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدقي ، مؤكداً بأن مايحدث اليوم ليس استحقاق انتخابي فقط إنما هو رسالة إلى العالم بأن مصر صامدة مستقرة لديها مؤسساتها الوطنية تؤدي دورها ، وأن إرادة المصريين أثبتت بأنها الصخرة التي ستتحطم عليها جميع التحديات .

وأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات له عقب الادلاء بصوته أن عزيمة المصريين ووعيهم ، أكدوا أن الطريق ممهد لتنفيذ وتاسيس المشروع الوطني للرئيس السيسي ، في بناء دولة قوية عصرية حديثة ديمقراطية يمارس فيها للشعب حق بكل حرية وشفافيه .

و أضاف أبوشقة، أن الانتخابات البرلمانية في هذ التوقيت الصعب الذي يمر به العالم من أحداث هي عبور جديد نحو بناء دولة قوية، واكدت بعد نظر القيادة السياسية ، وبأن القارب سيسر بقائد وطني شجاع وسيصل الي بر الأمان.

ولفت أبوشقة إلى أن المصريين بخروجهم في هذه الانتخابات أكدوا بانهم جاهزون أن يحافظوا علي الكيان المصري والدولة المصرية … وتحيا مصر شعبا أبيا وقائدا شجاعا وجيشا باسلا وشرطة وطنية.