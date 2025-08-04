الجنوب يقول كلمته مبكرًا.. كثافة تصويتية لافتة في حلايب وشلاتين مع انطلاق ماراثون الشيوخ 2025

في مشهد انتخابي فريد، أظهرت مدن الجنوب المصري وعيًا سياسيًا مبكرًا، حيث تصدّر أهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد مشهد اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بتوافد مكثف منذ الساعات الأولى لصباح الاثنين، في مشهد عبّر عن التزام وطني صادق تجاه استحقاق دستوري هام.

ورغم الطبيعة الجغرافية الوعرة وبعد المسافات في تلك المناطق الحدودية، سجّل المواطنون حضورهم اللافت قبل فتح أبواب اللجان بوقت، واصطفوا في طوابير أمام المقار الانتخابية، مؤكدين أن المشاركة لا تعترف بالبعد، وأن الجنوب شريك أساسي في صناعة القرار.

وبدأت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا داخل 68 لجنة رئيسية موزعة على مدن محافظة البحر الأحمر، التي تضم 333,441 ناخبًا يحق لهم التصويت. وتحتل مدينة الغردقة النصيب الأكبر من الكتلة التصويتية بـ194,534 ناخبًا داخل 34 لجنة، تليها سفاجا بـ10 لجان و45,261 ناخبًا، ثم القصير بـ8 لجان تشمل 35,576 ناخبًا.

أما في أقصى الجنوب، فتضم الشلاتين 3 لجان تخدم نحو 10,889 ناخبًا، بينما تحتوي حلايب على لجنتين فقط مخصصة لـ5,086 ناخبًا، ما لم يمنع الأهالي هناك من التوافد المبكر والمشاركة بكثافة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في دائرة البحر الأحمر، والتي ضمّت خمسة أسماء يتنافسون على مقعد فردي واحد، هم:

جمال السليك (حماة الوطن – رقم 1)

أحمد فؤاد القاضي (العدل – رقم 2)

عبدالرحمن أحمد عبدالمبدئ (المحافظين – رقم 3)

حسام عبدالعظيم (المصريين – رقم 4)

محمد عطا الزمر (مستقل – رقم 5)

ويخوض هذا الاستحقاق الانتخابي ما مجموعه 424 مرشحًا على النظام الفردي على مستوى الجمهورية، بينهم 183 مستقلًا و241 مرشحًا حزبيًا، فيما تتقدّم قائمة واحدة فقط على مستوى القوائم، وهي «القائمة الوطنية من أجل مصر».

وتُجرى الانتخابات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء داخل 8,286 مقرًا انتخابيًا بمختلف المحافظات، وسط إشراف قضائي كامل من قرابة 9,500 قاضٍ من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث تُفتح اللجان يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ومع بداية التصويت، بدت مدن الجنوب وكأنها تؤكد أن الانتماء لا يُقاس بالموقع، وأن المشاركة السياسية الحقيقية تنبع من الإيمان بدور الفرد في صناعة مستقبل وطنه.