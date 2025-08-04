قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجنوب يقول كلمته مبكرًا.. كثافة تصويتية لافتة في حلايب وشلاتين مع انطلاق ماراثون الشيوخ 2025

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في مشهد انتخابي فريد، أظهرت مدن الجنوب المصري وعيًا سياسيًا مبكرًا، حيث تصدّر أهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد مشهد اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بتوافد مكثف منذ الساعات الأولى لصباح الاثنين، في مشهد عبّر عن التزام وطني صادق تجاه استحقاق دستوري هام.

ورغم الطبيعة الجغرافية الوعرة وبعد المسافات في تلك المناطق الحدودية، سجّل المواطنون حضورهم اللافت قبل فتح أبواب اللجان بوقت، واصطفوا في طوابير أمام المقار الانتخابية، مؤكدين أن المشاركة لا تعترف بالبعد، وأن الجنوب شريك أساسي في صناعة القرار.

وبدأت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا داخل 68 لجنة رئيسية موزعة على مدن محافظة البحر الأحمر، التي تضم 333,441 ناخبًا يحق لهم التصويت. وتحتل مدينة الغردقة النصيب الأكبر من الكتلة التصويتية بـ194,534 ناخبًا داخل 34 لجنة، تليها سفاجا بـ10 لجان و45,261 ناخبًا، ثم القصير بـ8 لجان تشمل 35,576 ناخبًا.

أما في أقصى الجنوب، فتضم الشلاتين 3 لجان تخدم نحو 10,889 ناخبًا، بينما تحتوي حلايب على لجنتين فقط مخصصة لـ5,086 ناخبًا، ما لم يمنع الأهالي هناك من التوافد المبكر والمشاركة بكثافة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في دائرة البحر الأحمر، والتي ضمّت خمسة أسماء يتنافسون على مقعد فردي واحد، هم:

جمال السليك (حماة الوطن – رقم 1)

أحمد فؤاد القاضي (العدل – رقم 2)

عبدالرحمن أحمد عبدالمبدئ (المحافظين – رقم 3)

حسام عبدالعظيم (المصريين – رقم 4)

محمد عطا الزمر (مستقل – رقم 5)

ويخوض هذا الاستحقاق الانتخابي ما مجموعه 424 مرشحًا على النظام الفردي على مستوى الجمهورية، بينهم 183 مستقلًا و241 مرشحًا حزبيًا، فيما تتقدّم قائمة واحدة فقط على مستوى القوائم، وهي «القائمة الوطنية من أجل مصر».

وتُجرى الانتخابات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء داخل 8,286 مقرًا انتخابيًا بمختلف المحافظات، وسط إشراف قضائي كامل من قرابة 9,500 قاضٍ من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث تُفتح اللجان يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ومع بداية التصويت، بدت مدن الجنوب وكأنها تؤكد أن الانتماء لا يُقاس بالموقع، وأن المشاركة السياسية الحقيقية تنبع من الإيمان بدور الفرد في صناعة مستقبل وطنه.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر انتخابات مجلس الشيوخ الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يتابع غلق اللجان الانتخابية

دون شكاوى.. غلق اللجان في اليوم الاول لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط

محافظ الغربية

مشاركة واسعة في انتخابات الشيوخ بالغربية.. والمحافظ: ما شهدناه تتويج لأسابيع من العمل الميداني

توافد الناخبين على لجان انتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط

لمتابعة انتخابات الشيوخ.. محافظ أسيوط يطالب بتكثيف المرور على اللجان وتوفير التسهيلات للناخبين

بالصور

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد