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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الكهرباء: الوزارة أعدت خطة متكاملة لتأمين اللجان الانتخابية بالشيوخ

الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
البهى عمرو

أدلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بلجنة مدرسة المنارة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا يجب أن يحرص عليه كل مواطن.

وقال وزير الكهرباء خلال لقائه مع هاني النحاس، مراسل صدى البلد، أثناء تغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مع الإعلامي حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، إن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية واختيار من يمثلهم بصدق تُعد مسؤولية وطنية، مضيفًا: "علينا جميعًا أن نمارس هذا الحق في اختيار من نراهم الأنسب للمرحلة المقبلة".

وأشاد الوزير بالتنظيم الجيد للعملية الانتخابية والإجراءات الأمنية المتبعة، مشيرًا إلى سعادته بمشهد الشباب وهم يشاركون منذ الصباح الباكر، ما يعكس الوعي المتزايد لدى فئة الشباب بأهمية الدور السياسي والمشاركة الديمقراطية.

وأكد أن الوزارة أعدت خطة متكاملة لتأمين الطاقة الكهربائية في كافة اللجان الانتخابية، موضحًا أن شركات توزيع الكهرباء بشمال القاهرة وجنوبها وضعت خطة مسبقة شملت توفير سيارات طوارئ ومولدات احتياطية أمام اللجان، لضمان استمرارية التيار الكهربائي وتوفير كل التسهيلات اللازمة للقضاة والناخبين.

وزير الكهرباء الطاقة انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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