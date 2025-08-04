أمين مستقبل وطن بمغاغة: إقبال كبير من الناخبين على مقرات لجان الشيوخ.. صور

رصدت العدسات الإقبال الكثيف اليوم على لجان انتخابات مجلس الشيوخ بحزب مستقبل وطن في مركز مغاغة بمحافظة المنيا، حيث استعرض المنظمون التابعون لأمانة حزب مستقبل وطن بمركز مغاغة في المنيا، لقطات للحشود الكثيفة أمام اللجان بكل قرى المركز تقريبًا، قبل الدخول في ساعة الاستراحة.

ومنذ الصباح الباكر حشدت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز مغاغة المؤيدين، ونظمت مسيرات تدعو المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، بالتزامن مع تسهيل عملية الحصول على البيانات، وتسهيل مهمة الناخبين بمحيط اللجان، كما رصدت العدسات وجود طوابير أمام اللجان، مع انتظام عملية التصويت وعدم تعطلها، لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، في الوقت الذي تتواصل فيه فعاليات حث المواطنين على المشاركة.

بدوره، قال الشيخ محمد خضر، أمين حزب مستقبل وطن بمركز مغاغة في المنيا، إن أمانة المركز بدأت منذ صباح أول يوم للانتخابات عمليات التنظيم وتسهيل مهمة الناخبين، وفي الوقت ذاته قامت مجموعات أخرى تابعة للأمانة بالمرور على المنازل، لعمل توعية للمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، بصرف النظر عن الاختيار، حيث تم التركيز فقط على ضرورة المشاركة.

وأضاف محمد خضر، أن جميع قرى مركز مغاغة شهدت حضورًا كثيفًا أمام اللجان منذ الساعات الأولى من فتح اللجان للتصويت، بينما يعاون الحزب المنظمين والجهات المسؤولة عن التنزيم في حسن سير العمية الانتخابية بسهولة ويسر، لذا لم تشهد اللجان تعطيل لعملية التصويت.