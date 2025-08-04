إقبال كبير.. الوطنية للانتخابات تتابع انتخابات مجلس الشيوخ في المحافظات

تابع المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل في مختلف المحافظات .

وعرضت فضائية إكسترا نيوز ،مقطع فيديو يرصد متابعة الوطنية للانتخابات سير العملية الانتخابية من مختلف المحافظات، وهناك تأكيد على تواجد إقبال من المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ .

وفي وقت سابق، دعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن التصويت حق دستوري ومسؤولية وطنية يجب أن يضطلع بها كل من يملك حق الاقتراع.

وقال بدوي، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، إنه تابع سير العملية الانتخابية منذ الصباح، وتم التأكد من انتظام العمل داخل جميع اللجان وفتحها في المواعيد المقررة، موضحًا أن الأمور تسير بسلاسة بفضل التنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أهمية مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، موضحًا أنه يضطلع بدور كبير في دعم الحياة التشريعية والسياسية بالبلاد.