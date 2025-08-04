اجتماع مجمع كهنة إيبارشية المنيا بحضور الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية|صور

عقد مجمع كهنة إيبارشية المنيا، اجتماعهم الدوري بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمنيا (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية.

اجتماع مجمع كهنة

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها نيافته بعنوان "طبيعة جسد السيد المسيح" ، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وكان نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص صلي القداس الإلهي، أمس، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بقرية السلطان حسن التابعة للإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة أحد أبناء الكنيسة شمامسًا في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة ذاتها.