منع تيك توك داخل مصر صعب تقنيا.. والأخطر هو اللايف وليس الفيديوهات المسجلة

أكد خالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي، أنه ضد فكرة إغلاق تطبيق تيك توك في مصر، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا القرار صعب للغاية من الناحية التقنية، مضيفاً أن بعض الدول التي حاولت حظر التطبيق فشلت في ذلك .

التحايل على الحظر خطر على الأمن الرقمي

وأوضح" البرماوي"، خلال استضافته في برنامج "آخر النهار"،مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة "النهار"، أن حظر التطبيق داخل مصر، سيدفع المستخدمين، خاصة فئة الشباب، إلى التحايل بطرق غير شرعية، ما يفتح بابًا واسعًا للتهديدات الرقمية.

الحل في "التقنين" وليس الحظر

وشدّد خبير الأعلام الرقمي ،على أهمية تقنين عمل المنصة داخل مصر، من خلال فرض التزامات واضحة، وغرامات رادعة في حال المخالفة، على غرار ما فعلته بعض الدول مع شركات كبرى مثل فيسبوك،مشيراً إلى أنه من الغريب أن هذه المنصات ،لا تملك مقرات رسمية ،أو مؤسسات ممثلة لها داخل مصر، مما يصعّب عملية المراقبة والمساءلة القانونية.

"اللايف" هو الخطر الحقيقي

واختتم "البرماوي "،حديثه بالتنبيه إلى أن الخطورة الأكبر في تيك توك ،تكمن في البث المباشر (اللايف)، وليس في الفيديوهات المسجلة، لأن اللايف يفتقر لأي رقابة لحظية، ويُستخدم أحيانًا لنشر محتوى مخالف ،يصعب السيطرة عليه.

وكشف خبير الأعلام الرقمي ،أن المنصة قامت بحذف أكثر من 3 ملايين فيديو مخالف، خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعكس حجم المشكلة.