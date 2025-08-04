قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رشاد يعلن خطوبته: يا أجمل هدية من ربنا
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى مؤثرة على سير انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: غلق صناديق الاقتراع وحفظها في أماكنها المخصصة لذلك
المهاجم الفلسطيني حسم الأمر.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
تفاصيل جديدة بشأن تيك توك بعد قرار حذف 2.9 مليون.. فيديو
وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ
القومي للمرأة: السيدات تتصدر المشهد بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منع تيك توك داخل مصر صعب تقنيا.. والأخطر هو اللايف وليس الفيديوهات المسجلة

تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك
قسم التوك شو

أكد خالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي، أنه ضد فكرة إغلاق تطبيق تيك توك في مصر، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا القرار صعب للغاية من الناحية التقنية، مضيفاً  أن بعض الدول التي حاولت حظر التطبيق فشلت في ذلك .

التحايل على الحظر خطر على الأمن الرقمي

وأوضح" البرماوي"، خلال استضافته في برنامج "آخر النهار"،مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة "النهار"، أن حظر التطبيق داخل مصر، سيدفع المستخدمين، خاصة فئة الشباب، إلى التحايل بطرق غير شرعية، ما يفتح بابًا واسعًا للتهديدات الرقمية.

الحل في "التقنين" وليس الحظر

وشدّد خبير الأعلام الرقمي ،على أهمية تقنين عمل المنصة داخل مصر، من خلال فرض التزامات واضحة، وغرامات رادعة في حال المخالفة، على غرار ما فعلته بعض الدول مع شركات كبرى مثل فيسبوك،مشيراً إلى أنه من الغريب أن هذه المنصات ،لا تملك مقرات رسمية ،أو مؤسسات ممثلة لها داخل مصر، مما يصعّب عملية المراقبة والمساءلة القانونية.

"اللايف" هو الخطر الحقيقي

واختتم "البرماوي "،حديثه بالتنبيه إلى أن الخطورة الأكبر في تيك توك ،تكمن في البث المباشر (اللايف)، وليس في الفيديوهات المسجلة، لأن اللايف يفتقر لأي رقابة لحظية، ويُستخدم أحيانًا لنشر محتوى مخالف ،يصعب السيطرة عليه.

وكشف  خبير الأعلام الرقمي ،أن المنصة قامت بحذف أكثر من 3 ملايين فيديو مخالف، خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعكس حجم المشكلة.

تيك توك مصر الإعلام الرقمي اللايف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

ترشيحاتنا

جنرال موتورز

7 أسباب مقنِعة لاستخدام المركبات الكهربائية

وفد من وعاظ الأزهر الشريف يدلون بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وفد من وعاظ الأزهر الشريف يدلون بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ 2025| صور

وفد إدارة الحسينية التعليمة للإدلاء بأصواتهم

وفد إدارة الحسينية التعليمة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025| صور

بالصور

محمد رشاد يعلن خطوبته: يا أجمل هدية من ربنا

محمد رشاد
محمد رشاد
محمد رشاد

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول تخبر شريكك بالحب دون أن تنطقها

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد