عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تقوم بمجهود كبير؛ من أجل مواجهة الجرائم الإلكترونية، موضحًا أن ما يحدث عبر تطبيق تيك توك؛ هو بسبب نشر فيديوهات تهدد القيم والأخلاق المجتمعية، وأن مثل هذه الأشياء تعتبر من الجرائم الإلكترونية.

عقوبات رادعة

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن العقوبة في مثل هذه الجرائم، تكون رادعة، وأن الأيام الأخيرة نلاحظ ما يتم لمواجهة هذه الأشياء التي تهدد المجتمع.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج “كبش”، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن الفترة الفترة الأخيرة انتشرت فيها فيديوهات غير مقبولة، وأنه بعد القبض على مجموعة من مروجي الفيديوهات الخارجة «البلوجرز»؛ تسبب في فرحة كبيرة بين المواطنين.

وطالب بتواجد ممثل قانوني لكل التطبيقات التي تبث في مصر، فـ الـ"فيس بوك" و"اليوتيوب" و"التيك توك"، يجب أن يكون لهم ممثلين في مصر؛ لوضع الضوابط، ويكون هناك منعا لانتشار الفيديوهات الخارجة.

وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالب أيضًا بوجود ممثل قانوني لجميع تطبيقات التواصل الاجتماعي في مصر، وأن هذا الأمر قد يتم.