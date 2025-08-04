بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية في 10 لجان داخل محافظة القاهرة، نظرًا لكثافة أعداد الناخبين والإقبال الكبير من المواطنين.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه التغطية الخاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هذا القرار يُعد مؤشرًا إيجابيًا على حرص المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى وجود حشود كبيرة وإقبال كثيف.

وأضاف أن عملية التصويت ستُغلق في التاسعة مساءً، باستثناء 10 لجان مددت فيها فترة التصويت نتيجة تزايد أعداد الناخبين.

وأوضح أن الإقبال شمل فئات عمرية مختلفة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لا تتدخل في سير الانتخابات، بل يقتصر دورها على التأمين، مشيدًا بجهود رجال الشرطة في مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان.