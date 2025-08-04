الوطنية للانتخابات: وفرنا تيسيرات شاملة لكبار السن وذوي الهمم

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة دائما تسعى عند تنفيذ أي استحقاق انتخابي إلى إيجاد كل التيسيرات والتسهيلات لذوي الهمم وكبار السن: "هم أهالينا، وكلنا لُحمة واحدة، وبالتالي، فنحن نمكن ونتيح لكل مواطن مصري وكل ناخب التيسيرات اللازمة، وأهمهم أهالينا كبار السن وذوي الهمم".

وأضاف المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم، فقد جرى توفير كراسي متحركة لأهالينا من كبار السن في المقرات كافة، وجرى تجهيز كل المقرات بالمظلات، وبالنسبة إلى ذوي الهمم، فقد جرى استحداث كارت برايل، لذوي الإعاقة البصرية لتمكينهم من معرفة آليات العمل داخل اللجنة وكيفية التصويت، ومن له حق الحصول على المساعدة للإدلاء بصوته وفقا لصحيح القانون".

واستطرد: "عملنا لوحات إرشادية لذوي الإعاقة السمعية لتمكنه من معرفة مباشرة حقوقه السياسية، واستحدثنا لغة الأبجدية الإشارية على ورقة الاقتراع لتمكين ذوي الإعاقة السمعية بمعرفة عدد المترشحين المطلوب اختيارهم في كل دائرة انتخابية".

وواصل: "كل هذه التيسيرات تتم، وإن شاء الله، فإننا سنستحدث أشياءً تساعد المواطن المصري لتمكينه من مباشرة حقوقه السياسية".