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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سبوتيفاي ترفع أسعار اشتراكها في عشرات الدول.. ومفاجأة غير سارة للمستخدمين

سبوتيفاي
سبوتيفاي
احمد الشريف

في خطوة جديدة قد تُغضب ملايين المستخدمين حول العالم، أعلنت شركة سبوتيفاي عن زيادة وشيكة في أسعار خطتها الفردية المميزة "Premium Individual" في عدد كبير من المناطق، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

ووفقًا لما نشرته وكالة رويترز، فإن الزيادة ستشمل مستخدمي الخدمة في جنوب آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث سترتفع تكلفة الاشتراك الشهري من 10.99 يورو إلى 11.99 يورو، أي ما يعادل نحو 13.88 دولارًا أمريكيًا.

هدف الزيادة: تحسين هوامش الربح

تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات سبوتيفاي المستمرة لتحسين هوامش الربح، وهو هدف استراتيجي تكررت الإشارة إليه في تقارير الشركة خلال السنوات الماضية.

ومن المنتظر أن ترسل سبوتيفاي رسائل بريد إلكتروني إلى المشتركين المتأثرين خلال الأسابيع المقبلة، تتضمن تفاصيل التعديلات الجديدة في الأسعار.

ورغم أن سبوتيفاي لا تزال تُصنف على نطاق واسع كأكثر خدمات بث الموسيقى شعبية على مستوى العالم، إلا أن وتيرة الزيادات المتكررة في الأسعار قد تثير استياء المستخدمين، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى استدامة هذا النموذج.

وماذا عن المستخدمين في الولايات المتحدة؟

بحسب التقرير، فإن الزيادة الجديدة في الأسعار لن تشمل المشتركين في الولايات المتحدة، على الأقل في الوقت الحالي.

لكن هذا لا يعني أن الأمور ستبقى على حالها، إذ تشير تسريبات وتقارير تقنية إلى أن الشركة تعمل على إطلاق خطة اشتراك جديدة وأغلى تُعرف مؤقتًا باسم "الخطة الفائقة – Super Premium".

خطة "Super Premium": صوت عالي الجودة وميزات حصرية

ووفقًا للتقارير، فإن الخطة الجديدة قد تُكلف حوالي 6 دولارات إضافية شهريًا مقارنة بالخطة القياسية، ومن المرجح أن تتضمن صوتًا عالي الدقة (Hi-Fi)، إلى جانب إمكانية الوصول المبكر أو الحصري إلى إصدارات موسيقية جديدة.

ورغم عدم وجود إعلان رسمي من سبوتيفاي حتى الآن، فإن الشيفرة البرمجية للتطبيق وبعض المصادر المطلعة كشفت عن وجود هذه الخطة قيد التطوير، ما يفتح الباب أمام مزيد من التفرعات في هيكل الاشتراكات خلال الفترة المقبلة.

سبوتيفاي بريد إلكتروني شركة سبوتيفاي

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