النفط الكويتي يتراجع بأكثر من دولارين إلى 72.47 دولار للبرميل

سجل سعر برميل النفط الكويتي تراجعا بمقدار 2.56 دولار ليصل إلى 72.47 دولار أمريكي للبرميل في تداولات يوم أمس.



وبحسب مؤسسة البترول الكويتية، اليوم، كان سعر برميل النفط الكويتي قد بلغ 75.03 دولار أمريكي للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضية.



وفي الأسواق العالمية سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بمقدار 91 سنتا لتبلغ 68.76 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.04 دولار لتصل إلى 66.29 دولار للبرميل.



وتشهد أسعار النفط انخفاضا بعد اتفاق تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين، يوم الأحد الماضي، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر المقبل.



وتمثل هذه الخطوة، التي تتماشى مع توقعات السوق، إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك+"، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4% من الطلب العالمي.