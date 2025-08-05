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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تناقش مع بوينج تسهيل استلام طائراتها الجديدة B737-8 Max

مصر للطيران تناقش مع بوينج تسهيل استلام طائراتها الجديدة
مصر للطيران تناقش مع بوينج تسهيل استلام طائراتها الجديدة
نورهان خفاجي

استقبل الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة، انبيسي يتباريك نائب رئيس شركة بوينج لمبيعات وتسويق الطائرات التجارية بأفريقيا الذي ترأس وفداً رفيع المستوى من شركة بوينج العالمية، وكيث نيدا مدير عام مبيعات الطائرات التجارية بالشرق الأوسط وأفريقيا.

يأتي ذلك في ضوء الخطة التي تنتهجها مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوي والتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الطائرات على مستوى العالم لتعزيز كفاءة التشغيل والقدرات التنافسية.

تناول اللقاء مناقشة أليات التعاون المشترك وسبل تعزيزه خلال المرحلة المقبلة بما يواكب خطط التوسع والتحديث التي تنتهجها مصر للطيران.

وقد حضر اللقاء كل من الطيار شريف خليل، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس إبراهيم فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وأحمد مرعي، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران.

مصر للطيران وشركة بوينج

 عكس اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر للطيران وشركة بوينج إحدى كبرى الشركات المصنعة للطائرات على مستوى العالم، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود من التعاون البنّاء والمثمر، فقد كانت بوينج شريكًا أساسيًا لمصر للطيران في مختلف مراحل تحديث الأسطول، حيث تعتمد الشركة الوطنية على طائرات بوينج في تشغيل العديد من خطوطها الدولية والإقليمية، إذ تمثل طائرات بوينج 62% من أسطول مصر للطيران ويبلغ عددها (31) طائرة من طراز B737-800 و (8) من طراز B787-9 و (5) طائرات من طراز B777-300 بخلاف (18) طائرة من طراز B737-8 MAX المقرر انضمام أولى طائراتها فى يناير 2026.

كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة والتى شملت تسهيل إجراءات استلام الطائرات الجديدة من طراز B737-8 Max. وتطرق الطرفان للحديث حول الرؤية المستقبلية لخطط أسطول مصر للطيران، والتي تشمل ضم طرازات حديثة تتماشى مع استراتيجية الشركة للتوسع، وتحديث الأسطول تدريجيًا بما يحقق الاستدامة التشغيلية.

أكد مسؤلو شركة بوينج التزامهم الكامل بالجدول الزمني لتسليم الطائرات الجديدة، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في يناير 2026، كما أكد  انبيسي يتباريك على قيام شركة بوينج بتقديم دعم فني كامل للطائرات الجديدة، سواء فيما يخص قطع الغيار أو برامج التدريب الفني والهندسي بالتنسيق مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وكذا تدريب الطيارين والمهندسين على الأنظمة الحديثة للطراز B737-8 MAX.

وصرّح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن العلاقة التي تجمع مصر للطيران بشركة بوينج هي ثمرة تعاون طويل الأمد، أسفرت عن شراكة حقيقية ساهمت بشكل فعّال في تطوير وتحديث أسطول الشركة على مدار العقود الماضية.

وأضاف  أننا نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركة بوينج خلال المرحلة المقبلة بما يدعم خططنا التوسعية ويُعزز من كفاءتنا التشغيلية، كما أوضح أن مصر للطيران تتابع باستمرار بالتنسيق مع شركائها في بوينج، جدول تسليم الطائرات الجديدة من طراز B737-8 MAX، وكافة مراحل التصنيع، حرصًا على الوقوف على أخر المستجدات وضمان الالتزام بالمواعيد المحددة.

وأشار  إلى أن مصر للطيران تُقدّر الدعم الفني المتواصل الذي تقدمه بوينج، والذي يسهم في رفع جاهزية فرق العمل ويعزز من الكفاءة الفنية والتقنية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة وجودة الخدمة للمسافرين، وتابع رئيس شركة مصر للطيران أننا نؤمن بأن الشراكة مع بوينج ستظل ركيزة أساسية في مسيرة مصر للطيران نحو تحقيق نمو مستدام، وتقديم تجربة سفر عالمية تواكب مكانة الشركة إقليميًا وعالميًا.

وفى ختام اللقاء، دعا وفد شركة بوينج الطيار أحمد عادل للقيام بزيارة ميدانية لمصنع بوينج بسياتل، الولايات المتحدة، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه شركة بوينج من تقنيات عالمية والتكنولوجيا التي تم تطويرها مؤخرًا من جانب الشركة لتحسين أداء الطائرات وجودة الخدمة المقدمة لراحة الركاب.

شركة بوينج لمبيعات وتسويق الطائرات شركة بوينج العالمية مصر للطيران مصر للطيران وشركة بوينج

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