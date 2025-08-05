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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تنسيق "مصري إماراتي" لخفض الكربون في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك

وزارة الصناعة المصرية
وزارة الصناعة المصرية
ولاء عبد الكريم

في ضوء التعاون الاستراتيجي بين وزارة الصناعة المصرية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقًا من مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2025 بين كل من مركز تحديث الصناعة وتحالفMission Possible Partnership  وهو تحالف دولي يضم نخبة من الشركات العالمية والجهات الفاعلة في مجال العمل المناخي، قام فريق مسرّع التحول الصناعي (Industrial Transition Accelerator – ITA) التنسيق مع فريق مركز تحديث الصناعة لإجراء عدد من الزيارات الميدانية إلى مواقع صناعية رئيسية داخل مصر، شملت قطاعات استراتيجية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت، والصلب، والألومنيوم، وذلك في إطار دعم جهود إزالة الكربون في العمليات الصناعية.


كما تضمنت الزيارات لقاءً مع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من مصانع الأسمنت، وممثلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى اجتماعات مع ممثلي تحالف GFANZ، لبحث فرص التعاون في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير حلول وتقنيات صناعية مستدامة تدعم الاقتصاد الأخضر في مصر.

وتندرج هذه الأنشطة ضمن رؤية مشتركة لدعم انتقال الصناعات المصرية نحو الحياد الكربوني، حيث تُعد مصر إحدى الدول الرئيسية التي تستهدفها مبادرة مسرّع التحول الصناعي ITA))، التي تم إطلاقها رسميًا خلال قمة المناخ COP28 في الإمارات عام 2023، بدعم من اللجنة رفيعة المستوى للإزالة الكربونية التابعة للأمم المتحدة.

ويحظى المسرّع بدعم من شركاء دوليين بارزين، على رأسهم حكومة دولة الإمارات، ومنظمة بلومبرج الخيرية، إضافة إلى تحالف من كبرى الشركات العالمية مثل جنرال إلكتريك، ومجموعة سيمنس، وبلاكروك.

وتركز المبادرة على تسريع تبنّي التقنيات النظيفة، وتوفير بيئة ممكنة لخفض الانبعاثات من خلال تيسير الوصول إلى التمويل الأخضر، وتطوير السياسات الداعمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع التحول الصناعي نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون على المستوى العالمي.

التعاون الاستراتيجي وزارة الصناعة المصرية التكنولوجيا

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