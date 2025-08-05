بنك التعمير والإسكان يثري تجربة الصيف في الساحل الشمالي بأنشطة وفعاليات استثنائية

في إطار التزامه بتقديم أفضل الخدمات لعملائه وتعزيز التواصل المستمر معهم، يواصل بنك التعمير والإسكان تقديم تجربة صيفية استثنائية كراعٍ بنكي حصري في Lavista Bay East ومنطقة رأس الحكمة.

هذا الصيف، أعلن البنك عن مجموعة من الفعاليات والأنشطة المميزة التي تهدف إلى صنع ذكريات لا تُنسى لعملائه وزوار الساحل الشمالي.

سواء كنت تبحث عن الاستمتاع بالشواطئ الخلابة، أو المشاركة في أنشطة ترفيهية متنوعة، أو حتى اكتشاف مفاجآت حصرية، فإن بنك التعمير والإسكان يضمن لك تجربة فريدة لا مثيل لها.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية البنك لدعم عملائه في مختلف الأوقات والمناسبات، حيث يسعى دائمًا إلى أن يكون أكثر من مجرد مؤسسة مصرفية؛ بل شريكًا حقيقيًا في حياتهم اليومية.

من خلال رعاية هذه الوجهات السياحية المتميزة مثل Lavista Bay East ورأس الحكمة، يبرز البنك كواحد من المؤسسات الرائدة التي تسعى لتعزيز تجربة عملائها في أهم الوجهات الصيفية في مصر.

لذلك، إذا كنت تخطط لقضاء عطلتك الصيفية في الساحل الشمالي هذا العام، فلا تفوت فرصة زيارة فعاليات وأنشطة بنك التعمير والإسكان التي تستمر طوال الموسم. استعد لتجربة صيفية مليئة بالمفاجآت واللحظات الممتعة التي ستبقى في ذاكرتك لأوقات طويلة.

بنك التعمير والإسكان – صيفك معنا غير أي صيف!

بنك_التعمير_والإسكان

صيف_الساحل

LavistaBayEast