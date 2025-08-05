اليونيسف تكشف حصيلة صادمة لأعداد الشهداء من الأطفال في غزة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن التجويع الإسرائيلي لسكان غزة مستمر منذ أكثر من 660 يوما ؛ مشيرا إلي أن نحو 28 طفلا يقتلون يوميا في قطاع غزة، جراء القصف.

وذكر التقرير الأممي أيضا : الأطفال في غزة يعانون من القصف، سوء التغذية، الجوع، ونقص المساعدات والخدمات الحيوية.



وأضاف : المعدل اليومي لقتل الأطفال يعادل حجم صف دراسي واحد.



كما شددت اليونيسيف على حاجة الأطفال إلى الغذاء، الماء، الدواء، الحماية، وأهم من ذلك كله وقف إطلاق النار.



ويشار الي انه ومنذ مايو، قتل أكثر من 1500 شخص أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والمساعدات التي "عسْكرتها" إسرائيل.



فيما وصل عدد الشهداء إلى 1516 فلسطينيًا، و10,067 مصابًا جراء إطلاق النار من جيش الاحتلال على منتظري المساعدات.



واضاف التقرير : سياسة التجويع تسببت في وفاة 180 فلسطينيًا بينهم 93 طفلًا.



واردف : استشهد 22 فلسطينيًا بينهم 10 من منتظري المساعدات نتيجة قصف الاحتلال.



وزاد التقرير : الإبادة الجماعية مستمرة منذ أكتوبر 2023، مع إغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والطبية.



وختم : أكثر من 210,000 فلسطيني بين شهيد وجريح، 9,000 مفقود، وآلاف النازحين.