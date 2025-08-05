ازدحام أمام لجان مصر الجديدة في انتخابات مجلس الشيوخ

شهدت لجان حي مصر الجديدة بمدرسة الثالث الطبري في محافظة القاهرة، توافدًا كبيرًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني للعملية الانتخابية.



ويبلغ عدد المواطنين اللذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل محافظة الجيزة 6 ملايين و 566 ألف و936 ناخبًا وناخبةً، موزعين على مختلف الأحياء والمراكز والمدن والقرى.

وتُجرى عملية الاقتراع داخل 492 لجنة فرعية، موزعة على 388 مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة، وتوفر الأجهزة التنفيذية داخل محافظة الجيزة، الأجواء المناسبة لعملية انتخابية آمنة ومنظمة تضمن المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة في الاستحقاق الوطني.

وشدد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، على توفير وسائل التأمين والتجهيزات اللوجستية والفنية بلجان ومقار الانتخابات والالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية مناشداً جميع مواطني الجيزة ممن لهم حق التصويت بالانتخابات بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني لما له من أهمية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.