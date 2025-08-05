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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المرأة المصرية تتصدر المشهد بالمحافظات في ثاني أيام انتخابات الشيوخ 2025

انتخاباب مجلس الشيوخ
انتخاباب مجلس الشيوخ
قسم المحافظات

كعادت المرأة المصرية التي تتحمل المسئولية في كل الاوقات ..فقد تصدرت المرأة المصرية المشهد الانتخابي في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في اغلب المحافظات..  

اسوان

فى ثانى ايام انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، مشاركة واسعة من السيدات، حيث توافدوا منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، واصطففن أمام المراكز الانتخابية، فى مشهد يؤكد وعي المرأة الأسوانية بدورها الوطنى فى دعم الاستحقاقات الدستورية.

جاء ذلك بالتزامن مع انتظام العملية الانتخابية داخل 190 لجنة فرعية موزعة على 189 مركز انتخابى بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف 8 لجان عامة، حيث يحق التصويت لنحو مليون و112 ألف و613 ناخب وناخبة.

وتنوعت الفئات العمرية للسيدات المشاركات، من كبار السن اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهن رغم مشقة التنقل وحرارة الطقس، إلى الشابات اللاتي تفاعلن مع الحدث الانتخابي فى أجواء من الحماس والالتزام.

فيما شهدت مراكز الاقتراع تيسيرات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب توفير الاستراحات والمظلات ومياه الشرب لضمان راحة الناخبين، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

 

بني سويف

شهدت الدقائق الأولي في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، تواجد السيدات أمام اللجان للادلاء باصواتهن 

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة بني سويف بواقع 371 لجنة

انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.

القليوبية 

حرصت سيدات مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، على المشاركة بإيجابية فى انتخابات مجلس الشيوخ ، حيث خرجن أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن والتأكيد على وعيهن وضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

شهدت اللجان والمقار الانتخابية بمحافظة القليوبية، إقبالاً متزايداً من الناخبين وذلك في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ.

وشهدت اللجان توافداً مكثفاً من قبل مختلف الفئات العمرية والنوعية للناخبين، سواء الشباب، أو النساء، أو الرجال، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

من جانبه ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتضم الغرفة كافة القيادات التنفيذية والجهات المعنية، بهدف ضمان التنسيق الكامل ومتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف لجان المحافظة.

وأكد المحافظ على أن جميع اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في الموعد المحدد، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام ودون أي معوقات حتى الآن وتعمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة، وتتصل بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية في الأحياء والمديريات لضمان سرعة التعامل

المنيا 

تشهد اللجان والمقار الانتخابية بالمنيا ، إقبالا من الناخبين وخاصة من السيدات والشباب وكبار السن ، وذلك لاختيار 5 نواب علي المقاعد الفردية من بين 14 مرشحا، وذلك في اليوم الثاني للانتخابات.

كان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ،  قد تفقد سير الانتخابات بعدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنيا، واطمأن المحافظ على انتظام العملية الانتخابية في يومها الأول، وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة على مدار الساعة من غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية، مع التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والأجهزة الأمنية لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورها، مشددًا على توفير أقصى درجات الانضباط والنظام داخل وحول المقار الانتخابية.

انتخابات مجلس الشيوخ المحافظات مشاركة المرأة مجلس الشيوخ

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