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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة منتخب مصر لناشئي كرة اليد مواليد 2006 تستعد لبطولة العالم بالقاهرة

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
إسلام مقلد

تنطلق غدًا الأربعاء 6 أغسطس 2025 فعاليات بطولة العالم للناشئين لكرة اليد، التي تحتضنها القاهرة حتى 17 من الشهر ذاته، وسط ترقب جماهيري ورسمي لمشاركة منتخب مصر مواليد 2006، الذي يخوض المنافسات على أرضه وبين جماهيره بطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز جديد في سجلات اليد المصرية.

وقد أعلنت اللجنة المنظمة قائمة الجهاز الفني والإداري والطبي المرافق للبعثة المصرية، والتي جاءت كالتالي:

رئيس البعثة: الدكتور عمرو العدل

المدير الرياضي للمنتخبات القومية: الكابتن مؤمن صفا النقادي

المدير الفني: الكابتن طارق محروس

المدير الفني: الكابتن فرناندو باربيتو

مساعد المدرب: الكابتن مهند السحيلي

مدرب حراس المرمى: الكابتن محمد سراج

الإداري: الكابتن مازن سمير

محلل الأداء: الكابتن حازم حامد

محلل الأداء: الكابتن هشام رمضان

أخصائي العلاج الطبيعي: الدكتور أحمد رمضان

العلاج الطبيعي: الدكتور مصطفى نجيب

المدلك: الكابتن أحمد محمد أبوحديد

طبيب المنتخب: الدكتور رامي السعيد

المعد النفسي: الدكتور محمد عبد اللطيف

وتعوّل الجماهير المصرية على هذا الجيل الواعد لتحقيق نتائج متميزة على الصعيد الدولي، خاصة بعد الاستعدادات المكثفة التي خاضها المنتخب في الشهور الماضية، من معسكرات داخلية وخارجية ومباريات ودية لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

البطولة التي تستضيفها مصر تعد فرصة ثمينة للجيل الصاعد من أجل تقديم أنفسهم بقوة على الساحة العالمية، وتأكيد مكانة مصر كقوة عظمى في عالم كرة اليد، بعد النجاحات المتوالية التي حققتها المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية خلال السنوات الأخيرة.

بطولة العالم للناشئين لكرة اليد بطولة العالم للناشئين بطولة العالم كرة اليد القاهرة منتخب مصر

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