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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب رئيس الجبهة الوطنية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
حسن رضوان

أدلي اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، بصوته في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ 2025، في مدرسة ليسية الحرية القومية، بمحافظة القاهرة.

وأكد شعراوي، أن المشهد الانتخابي الحالي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمشاركة الملحوظة، يعكس وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصري، مشيدًا بالحضور الجماهيري والإعلام الوطني الذي ينقل الزخم الشعبي في أول استحقاق انتخابي تشهده البلاد في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

ووجّه شعراوي، التحية للشعب المصري على مشاركته الفاعلة في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن هذا التفاعل القوي مع العملية الانتخابية هو رسالة دعم واضحة للقيادة السياسية في ظل التحديات التي تواجه الوطن.


وأضاف: "الشعب المصري يثبت دائمًا في أوقات الشدائد أنه على قلب رجل واحد، وأن هدفه الأساسي هو الحفاظ على الوطن ووحدته"، مشددًا على أن القائمة الوطنية من أجل مصر، التي يشارك فيها حزب الجبهة الوطنية، تجسد هذا التكاتف الشعبي حول القيادة السياسية، وتعكس الثقة في المسار الوطني.


وأوضح نائب رئيس الحزب، أن اختيار مرشحي الجبهة الوطنية تم بدقة وعناية، حيث تم الدفع بقامات وطنية قادرة على استكمال مسيرتها البرلمانية السابقة، إلى جانب طرح رؤى جديدة تتسق مع أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

وأشار شعراوي، إلى أن حزب الجبهة الوطنية أحدث حراكًا سياسيًا واضحًا على الأرض، من خلال مرشحيه وبرنامجه، مؤكدًا أن تعدد الوسائل لا يغيّر من حقيقة أن الهدف المشترك هو خدمة الوطن ودعم استقراره.


وأكد شعراوي، إن الساعات القليلة المتبقية ستشهد مزيدًا من الزخم في المشاركة، وهو ما يعكس شعور المواطنين بالأمن والاستقرار، وثقتهم في أن صوتهم هو أداة فاعلة في صنع القرار.

محمود شعراوي نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية مجلس الشيوخ 2025 المشهد الانتخابي الجبهة الوطنية الانتخابات

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