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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عروض أولى في أمريكا الشمالية لأفلام عربية ضمن مهرجان تورونتو الـ50

مهرجان تورونتو 2025
مهرجان تورونتو 2025

يواصل مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) كشف النقاب عن تفاصيل دورته الخمسين، والتي تُعد من الأكثر تنوعًا وغنى في تاريخه، وذلك ضمن برنامج "Centrepiece" الذي يسلّط الضوء على نخبة من الأعمال السينمائية العالمية. ويضم البرنامج مجموعة مميزة من العروض الأولى في أمريكا الشمالية لأفلام منتظرة من مخرجين بارزين حول العالم.
 

أبرز العروض الأولى في أمريكا الشمالية:
Arco: فيلم أنيميشن من فرنسا للمخرج أوغو بيانفينو، يقدم رؤية بصرية فريدة بأسلوب مستقبلي.

A Useful Ghost: للمخرج التايلاندي راتشابوم بونبونتشاتشوك، دراما تمزج بين الواقعية والفانتازيا.

Barrio Triste: من توقيع مخرج الفيديوهات الموسيقية الشهير STILLZ، عمل كولومبي أمريكي ينبض بثقافة الشارع.

Blue Moon: أحدث أفلام الأمريكي ريتشارد لينكليتر، يجمع بين الدراما والتأملات الشخصية.

Diya: الفيلم الأول للمخرج التشادي أشيل رونايمو، يقدم مفاجأة سينمائية برسالة إنسانية قوية.

Exit 8: من إخراج الياباني غينكي كاوامورا، فيلم يتناول الضغوط النفسية بأسلوب تعبيري.

Follies: فيلم كندي من تأليف وإخراج إريك ك. بوليان، يستعرض بذكاء التناقضات في المجتمع المعاصر.

Girl: من إخراج وبطولة الممثلة التايوانية شو تشي، يتناول الهوية والأنوثة من منظور شخصي.

Irkalla: Gilgamesh's Dream: للمخرج العراقي محمد جباره الدراجي، فيلم يمزج بين الميثولوجيا والواقع، في عمل يمتد بين العراق، الخليج وأوروبا.

Left-Handed Girl: فيلم تايواني أمريكي كتبه المخرج شينغ تسو بالمشاركة مع شون بيكر، يستعرض صراعات الهوية والجندر.

Lucky Lu: من كتابة وإخراج لويد لي تشوي، الحائز على جائزة TIFF-CBC لكتاب السيناريو لعام 2025، وهو عمل كوري كندي يمزج بين الثقافة والهوية.

Miroirs No. 3: للمخرج الألماني البارز كريستيان بيتزولد، ثالث أفلامه في سلسلة "المرايا".

The Last One for The Road: للمخرج الإيطالي فرانشيسكو سوساي، فيلم يستكشف التحولات الشخصية والانتماء.

The Last Viking: من إخراج أندرس توماس ينسن، دراما تاريخية دنماركية مشوقة.

The Mysterious Gaze of the Flamingo: للمخرج التشيلي دييغو سيبيديس، فيلم يستكشف الأساطير والسرديات الشعبية في أمريكا اللاتينية.

The Little Sister: من توقيع هافسيا هيرزي، دراما فرنسية ألمانية دقيقة التفاصيل.

Duse: العرض الدولي الأول للفيلم الجديد من المخرج الإيطالي بيترو مارشيلو، الذي فاز بجائزة Platform عن فيلمه "Martin Eden" في TIFF 2019.

Hamlet: العرض الكندي الأول لنسخة جديدة من "هاملت" من إخراج البريطاني أنيل كاريا، يقدم معالجة عصرية للنص الكلاسيكي.
 

ويشرف على برمجة برنامج Centrepiece هذا العام فريق دولي متنوع يضم: جيسون أندرسون، كيلي بوتساليس، ديانا كادافيد، روبن سيتيزن، كلير دياو، جوفانا فولفي، جون كيم، دوروتا ليخ، أنيتا لي، بيتر كوبلاوسكي، أندريا بيكارد، وجيسون رايل.

مهرجان تورونتو مهرجان تورونتو السينمائي كندا السينما العربية

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