الوعي: انتخابات الشيوخ عكست صورة وطنية مشرفة عن إرادة المصريين

قال محمد فؤاد زغلول، رئيس لجنة المجالس المحلية بحزب الوعي، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن المشهد الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 في الداخل خلال يومي الإثنين والثلاثاء عكس صورة وطنية مشرفة، حيث لبّى المواطنون نداء المشاركة بإرادة حرة ووعي ديمقراطي يؤكد نضج التجربة السياسية في مصر.

وأشاد فؤاد، بما وصفه بـ"الاصطفاف الشعبي خلف الدولة"، مؤكدًا أن المصريين أثبتوا مرة أخرى أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم يدركون أهمية دور مجلس الشيوخ في دعم مسيرة التنمية والتشريع واستكمال مؤسسات الدولة، موضحا أن الحضور الكثيف أمام لجان الاقتراع في مختلف المحافظات، خاصة في الصعيد والدلتا، يعكس تزايد وعي المواطنين بأهمية اختيار من يمثلهم تحت قبة الشيوخ، وهو ما يؤكد أن الوعي السياسي بات أكثر رسوخًا في الشارع المصري.

ولفت فؤاد، إلى أن المشهد كان إيجابيًا على جميع المستويات، بدءًا من التنظيم المحكم من الهيئة الوطنية للانتخابات، مرورًا بدور مؤسسات الدولة في تهيئة المناخ المناسب، ووصولًا إلى سلوك الناخبين الذين قدموا نموذجًا حضاريًا في الالتزام والانضباط.

وأكد فؤاد، أن الحزب تابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة عبر مندوبيه ومراقبيه، ووجد تعاونًا كبيرًا من الجهات المنظمة، ما ساهم في خروج الانتخابات بصورة نزيهة وشفافة تعبّر عن الإرادة الشعبية الحقيقية.

ووجه رئيس المجالس المحلية للوعي، التحية لكل مواطن شارك وأدلى بصوته، معتبرًا أن هذا المشهد الديمقراطي هو رسالة واضحة بأن المصريين ماضون في بناء دولتهم الحديثة، ومصممون على اختيار ممثليهم بإرادتهم الحرة.