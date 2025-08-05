الرئيس السيسي يهنئ "الأهرام" بمرور 150 عاما على تأسيسها

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤسسة الأهرام بمناسبة مرور مائة وخمسين عامًا على تأسيسها.

كتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إننا نحتفل اليوم بمرور مائة وخمسين عامًا على تأسيس جريدة الأهرام العريقة التي احتضنت قمما فكرية وأدبية وعلمية منذ تأسيسها، وخرّجت أجيالا من أعلام ورواد الصحفيين، وساهمت بشكل كبير في تشكيل الوعي ونشر المعرفة وتوضيح الرؤى، فكان لها هذا الرصيد المميز من التقدير والاعتزاز بدورها الصحفي الرصين على المستويين المصري والعربي.

وأضاف: أطيب التهاني لمؤسسة الأهرام وكافة المنتمين اليها من صحفيين وإداريين وعاملين وقراء .

كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤسسة الأهرام بمناسبة مرور مائة وخمسين عامًا على تأسيسها على موقع تويتر.

وكتب الرئيس: نحتفل اليوم بمرور مائة وخمسين عاما على تأسيس جريدة الأهرام العريقة التي احتضنت قمما فكرية وأدبية وعلمية منذ تأسيسها ، وخرجت أجيالا من أعلام ورواد الصحفيين ، وساهمت بشكل كبير في تشكيل الوعي ونشر المعرفة

وتوضيح الرؤى ، فكان لها هذا الرصيد المميز من التقدير والاعتزاز بدورها الصحفي الرصين على المستويين المصري والعربي .

أوأضاف الرئيس: طيب التهاني لمؤسسة الأهرام وكافة المنتمين اليها من صحفيين وإداريين وعاملين وقراء .