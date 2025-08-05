المؤتمر: تصريحات الرئيس السيسي تفضح محاولات الابتزاز السياسي ضد مصر

أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين عام الحزب بمحافظة القاهرة، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جاءت خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس جمهورية فيتنام، مؤكدًا أنها حملت رسائل حاسمة وواضحة بشأن الموقف المصري من تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وكشفت عن وعي الدولة العميق بمحاولات البعض توظيف المأساة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

وأكد محمود جبر، في تصريحات له، أن حديث الرئيس السيسي فضح حملات الابتزاز السياسي الممنهج التي تتعرض لها الدولة المصرية، والتي تقودها أطراف خارجية تسعى للنيل من دور مصر الإقليمي والإنساني، عبر الزج باسمها في اتهامات زائفة، واللعب على وتر التضامن المغشوش.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس عبّر بمنتهى الشفافية عن موقف مصر الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، وحرصها المستمر على دعم الشعب الفلسطيني بكل السُبل المتاحة، دون أن تسمح لأي جهة بأن تُملِي على الدولة قراراتها أو تُملي شروطها، تحت شعارات ظاهرها الدعم وباطنها التشويه والضغط.

وأوضح القبطان محمود جبر أن رفض الرئيس القاطع لأي تدخلات مشبوهة تحت ستار القضايا الإنسانية، يعكس تمسك القيادة السياسية بسيادة القرار الوطني، وحماية الأمن القومي من محاولات الاختراق تحت لافتات زائفة.