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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة حاسمة بين ديانج والأهلي لتجديد عقده

ديانج
ديانج
حسن العمدة

يرغب النادي الأهلي فى عقد جلسة مع أحمد يحيى وكيل أليو ديانج بقيادة محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي  لحسم ملف تجديد عقده.

ومن المقرر ان تنعقد الجلسة بين يوسف ووكيل ديانج المكلف من اللاعب بحسم ملف التجديد، خلال الأيام المقبلة.

ويسعى النادي الأهلي  في حسم ملف تجديد عقود ديانج في أقرب وقت ممكن، لاغلاق هذا الملف تمامًا.

شوبير يفجر مفاجأة بشأن عرض عبد القادر 30 مليون جنيه على الأهلي للرحيل
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقة ما يتردد بشأن تقديم أحمد عبد القادر عرضا ماليا بقيمة 30 مليون جنيه للنادي الأهلي، مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به.

وأكد شوبير خلال برنامجه الاذاعي  “انتشرت أخبار كثيرة عن أن أحمد عبد القادر عرض على الأهلي 30 مليون جنيه، للحصول على الاستغناء الخاص به، لكنني تواصلت بنفسي مع مسؤول داخل النادي، وأكد لي أن هذا الأمر لم يحدث لا من قريب ولا من بعيد”

وأضاف  أن الأهلي تلقى في وقت سابق، عرضا من نادي الحزم السعودي لضمه، وجرى التعامل مع الأمر باحترافية واحترام من جانب الإدارة.


 

ديانج النادي الأهلي الأهلي أحمد يحيى أحمد يحيى وكيل أليو ديانج

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