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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد ذهبية كان.. “It Was Just an Accident” في مهرجان نيويورك السينمائي

صورة من الفيلم
صورة من الفيلم
نجلاء سليمان

يستعد فيلم المخرج الإيراني جعفر بناهي It Was Just an Accident لمواصلة رحلته العالمية بعرضه ضمن القائمة الرسمية لمهرجان نيويورك السينمائي 2025، المقرر إقامته بين 26 سبتمبر و13 أكتوبر المقبل.

وكان الفيلم قد حقق نجاحًا استثنائيًا في مهرجان كان السينمائي 2025، حيث فاز بأرفع جائزة في المهرجان وهي السعفة الذهبية (Palme d’Or)، ليكرّس مكانة جعفر بناهي كأحد أبرز صناع السينما العالمية رغم سنوات الحظر والملاحقة في بلده.

يتناول الفيلم حادثًا بسيطًا على الطريق يتحول إلى سلسلة من المواجهات الأخلاقية والسياسية بين مجموعة من السجناء السابقين وشخص يُعتقد أنه كان جلادهم.


بأسلوب درامي يتسم بالسخرية السوداء والتشويق، يستعرض جعفر بناهي سؤالًا عميقًا عن حدود العدالة والانتقام.


وقد قوبل العرض الأول للفيلم في مهرجان كان بتصفيق حار دام نحو ثماني دقائق، فيما أشاد النقاد بالجرأة الفنية والرسالة السياسية القوية للعمل.

من المتوقع أن يثير عرض الفيلم في نيويورك اهتمامًا واسعًا ويعزز فرصه في موسم الجوائز المقبل.

يعرف جعفر بناهي بموقفه النقدي الحاد تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية في إيران وقد واجه قيودًا صارمة على حرية التنقل والتصوير والعمل السينمائي داخل بلاده، ومع ذلك ظل يُنتج أفلامًا قوية من حيث الأسلوب والمضمون، مستخدمًا أدوات بسيطة وإرادة لا تعرف التراجع.


 

فيلمه الفائز هذا العام، It Was Just an Accident، حمل توقيعه الإنساني والسياسي المعروف، وسلط الضوء على تفاصيل دقيقة من حياة الأفراد في مواجهة الأنظمة، بأسلوب بصري بالغ التأثير.

جعفر بناهي مهرجان كان مهرجان نيويورك

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