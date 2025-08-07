مفاجأة.. أرصدة البلوجر قمر الوكالة في البنوك "صفر"

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في قضية البلوجرات عن أن أرصدة وأموال البلوجر قمر الوكالة في البنوك صفر، ولا تمتلك أموال.

وباشرت النيابة تحقيقات موسعة مع قمر الوكالة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومحتوى يتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس التيك توكر قمر الوكالة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة والخروج عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة.



وواجهت النيابة المتهمة قمر الوكالة باتهامات نشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي والتي أنكرتها جميعا.