القومي للمرأة يطلق تقرير غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

أطلق المجلس القومي للمرأة تقرير غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ برئاسة الأستاذة ايمان خليفة الأمين العام للمجلس، فى يومها الثانى.

و عبرت المستشارة أمل عمار، عن بالغ سعادتها وفخرها بتصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي من جديد، مشيدة بحرص السيدات والفتيات على ممارسة حقهن الدستوري والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وأكدت رئيسة المجلس، أن هذا المشهد المتكرر عبر مختلف الاستحقاقات يعكس وعي المرأة المصرية ونضجها السياسي، وإيمانها العميق بأن صوتها أداة حقيقية للتغيير، وأن مشاركتها ليست فقط حقًا، بل مسؤولية وطنية تجاه مستقبل الوطن.

وأضافت أن المرأة المصرية، كما عهدناها دائمًا، تثبت في كل مرة أنها في الصفوف الأولى، تتحمل المسؤولية، وتلبي نداء الوطن بكل شجاعة وإيجابية.

فيما أوضحت الأستاذة ايزيس محمود المسؤولة بغرفة العمليات بالمجلس على أن الغرفة والغرف التابعة لها على مستوى المحافظات، قد بدأت عملها بعدد (1688) متابع ميداني قاموا بمتابعة (2064) لجنة انتخابية .

وقد جاءت المؤشرات الأولية لمتابعة فتح اللجان وفق تقارير المتابعين ، مؤكدة أنه بصفة عامة فقد أشارت تقارير المتابعة إلى اقبال السيدات على عملية التصويت باللجان التي تم متابعتها ميدانيا، وأن أكبر الفترات التي شهدت توافدا ملحوظات كانت فترة الصباح المبكر وتضاعف التواجد ما بعد فترة الراحة حتى نهاية اليوم، فيما شهدت فترة الظهيرة توافدا متوسطا.

وتمت عملية التصويت بشكل انسيابي وبسهولة وبسرعة ملائمة ، ولوحظ ان الفئة العمرية ما بين 20-40 عاما بصفة عامة هي الأكثر اقبالا على التصويت على مدار اليوم، في حين ترتفع قليلا نسبة الفئة العمرية من 40 لأعلى في الفترة الصباحية في حين تزدادا اعداد الرجال في الفترة المسائية.

وقد أظهر التقرير أيضًا وجود عدد كبير من اللجان التى ترأستها سيدات من عضوات هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة من اللجان التي تم متابعتها ميدانيا ، كما شاركت المرأة ضمن طاقم المعاونين بعدد من اللجان وشاركت في قوات تأمين اللجان .