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موانع الخشوع في الصلاة.. 4 أخطاء تحرمك لذة العبادة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موانع الخشوع في الصلاة.. 4 أخطاء تحرمك لذة العبادة

الصلاة
الصلاة
أحمد سعيد

الخشوع في الصلاة هي نعمة لا يعرفها إلا كل مؤمن دخل إلى قلبه لذة الوقوف بين يدي الله في الصلاة واستشعار عظمته، وقد يحرم الشخص منا من هذه النعمة فيتساءل عن أسباب أو موانع الخشوع في الصلاة، وفي السطور التالية نتعرف على هذه الموانع كي يتجنبها المصلي ولا يحرم نفسه من لذة العبادة.

موانع الخشوع في الصلاة

ويمكن تحديد موانع الخشوع في الصلاة في النقاط التالية:

  • صلاة الشخص مختصرًا وذلك كما جاء في حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، حيث قال: (نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا)؛ وفسّر ذلك بعض العلماء إلى تفسيرين وهو النهي عن أن يضع المصلي يديه على الخاصرة؛ وهي المنطقة في الجسم تكون فوق الحوض، والعظم الذي يربط الفخذ بالظهر، وهي هيئة يفعلها غير المسلمين في صلاتهم، وفسّره بعضهم بالاختصار في الإتيان بالواجبات، أو الاختصار في القراءة؛ بأن يقرأ المُصلّي بعض الآيات من بعض السور دون مراعاة وحدة الموضوع؛ فالسور القصيرة مثلًا تتميّز بوحدة الموضوع، أمّا السور الطويلة فموضوعاتها مُتعدّدة، فإذا قرأ منها جزءًا في الصلاة فقد لا يكون واضحًا، وإذا كان سيقرأ منها فلا بدّ أن يقرأ موضعًا مُتكاملًا.
  • مسح الحصى عن الوجه نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن مسح الحصى عن الوجه في قوله: (إذا قام أحدُكم في الصَّلاةِ فلا يمسَحِ الحصى فإنَّ الرَّحمةَ تواجِهُه)؛ والمقصود تسوية الأرض باليد إذا صلّى المسلم في أرض تكثر فيها الحصى الصغيرة التي يمكن السجود عليها؛ وذلك لأنّه قد ينافي الخشوع في الصلاة، أمّا إذا كان الحصى حادًّا يزعج المُصلّي فيمكن تسويته. 
  • الالتفات في الصلاة من الأمور التي تمنع الخشوع حيث نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات في الصلاة فيما روت عائشة -رضي الله عنها-: (سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عَنِ الِالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: هو اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِن صَلَاةِ العَبْدِ)؛ وهذا لأنّ الالتفات يتنافى مع الخشوع المطلوب في الصلاة. 
  • الحاجة إلى دخول الحمام من موانع الخشوع في الصلاة ، وعبّر العلماء عن هذه المسألة باصطلاح (مدافعة الأخبثين)؛ والأخبثان هما: البول، والغائط، وقد قسّمت مُسمّياتهم؛ فالحاقب هو من يدافع الغائط، والحاقن هو من يدافع البول، والحازق هو من يدافع الريح.

كيفية الخشوع في الصلاة

هناك عدد من العوامل التي تساعد كل مصلٍ على الخشوع في الصلاة ومن هذه العوامل ما يلي: 

  1. حضور القلب فرغم أن الصلاة يؤديها المصلي بجوارحه إلا أنه يجب أن يستحضر عظمة ربه ففي قلبه ويستشعر أنه بحاجة إلى ربه ليكون دائما قلبه متعلقا بالله.
  2. استحضار الوقوف بين يدي الله فبمجرد البدء في الصلاة يجب على المصلي أن يترك كل ما يشغل قلبه من أمور الدنيا
  3. تدبر القرآن في أثناء الصلاة خاصة في الصلوات الجهرية
  4. تذكر الموت حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أقبلوا على الصلاة بأن يؤدوها وكأنها الصلاة الأخيرة
  5. الحرص على زيارة المساجد والصلاة جماعة
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