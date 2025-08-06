عصام سالم: طلب الأهلي بالعدالة خطوة استباقية للتغطية على مسألة عقود لاعبيه

علّق الناقد الرياضي عصام سالم على قيام النادي الأهلي بمطالبة الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة إعمال مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وإعلان مديونيات الأندية ومعايير الجدولة الخاصة بها قبل الموسم الجديد.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «طلب الأهلي اتحاد الكرة العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بمديونيات الأندية خطوة استباقية للتغطية على أزمة عقود لاعبي الأهلي»، مضيفًا: «على سبيل المثال عقد زيزو بـ5 ملايين جنيه تهريج، وهذا تهرب من الضرائب».

وأكد عصام سالم أيضًا أن خطوة الأهلي وطلبه لاتحاد الكرة بإعلان مديونيات الأندية. هدفه الضغط على الزمالك.

وفي سياق آخر، أشار سالم إلى أن إلغاء الهبوط هو أكبر خطأ حدث في الموسم الماضي، وطه عزت، رئيس لجنة المسابقات، قال تصريحًا غريبًا إن الأندية هي من طلبت ذلك، متسائلًا: «ماذا سيحدث إذا طالبت الأندية في الموسم المقبل بإلغاء الهبوط أيضًا؟».

وتطرق سالم للحديث عن جوائز حفل دير جيست، قائلًا: «أنا تفاجأت باختيار محمود الخطيب كأحسن رئيس نادٍ في الموسم، مضيفًا: «ماذا فعل الأهلي هذا الموسم؟.. في الوقت الذي حقق ممدوح عيد مع بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا بعد سبع سنوات من تأسيس النادي».

وتابع قائلًا: «بل بالعكس محمود الخطيب اتخذ واحدًا من أسوأ القرارات بالانسحاب من مباراة الزمالك في الدوري المصري».