الأوقاف والنقل تنظمان ندوة توعوية بورش أبو زعبل حول السلامة المهنية

نظّمت وزارتا النقل والأوقاف ندوة توعوية موسّعة ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" بمقر ورش أبو زعبل التابعة لهيئة السكك الحديدية، بحضور النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، وعدد من قيادات الهيئة والعاملين.

شهدت الندوة حضور السيد المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من النواب وممثلي اللجنة النقابية، وبمشاركة الشيخ محمد إبراهيم علام – من أئمة وزارة الأوقاف.

وتخلل الندوة تأكيد أهمية السلامة المهنية، وتعزيز مفاهيم العمل الجماعي والمسئولية المشتركة، بوصفها أساسًا لرفع كفاءة الأداء وتحقيق جودة الخدمة.

كما تناولت الندوة مفاهيم دينية ووطنية حول ثقافة الالتزام والانضباط، وواجب حماية المال العام وصون مرافق الدولة، وبيّنت دور كل فرد في دعم مسيرة التطوير والارتقاء بالهيئة، بما ينعكس إيجابًا على سلامة التشغيل واستدامة المرفق الحيوي.

واستمع الحضور إلى عدد من المداخلات والمقترحات من العاملين، في إطار دعم التواصل الفعّال، وتأكيدًا لحرص القيادة التنفيذية على إشراك الجميع في تطوير الأداء المؤسسي.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار التعاون المستمر بين الوزارات والمؤسسات الوطنية لنشر الوعي الصحيح، والتصدي للمفاهيم المغلوطة، وتأكيدًا لدور المبادرات التثقيفية في بناء بيئة عمل رشيدة وآمنة تعزز قيم الانتماء والانضباط.