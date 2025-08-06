5 شهداء و30 مصابًا بنيران الاحتلال استهدفت المستفيدين من المساعدات برفح الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 5 شهداء وأكثر من 30 مصابًا نتيجة إطلاق نيران إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين المنتظرين للحصول على مساعدات شمالي مدينة رفح في القطاع الفلسطيني.

ارتفاع حصيلة الضحايا وسط حالة استنفار

الحصيلة الأولية تشير إلى وقوع عدد كبير من الإصابات، ما استدعى نقل المصابين إلى المستشفيات وسط حالة من الاستنفار الطبي والإنساني في المنطقة.

مطالبات بوقف العنف وحماية المدنيين

تتزايد الدعوات الدولية والمحلية لوقف هذا العنف المستهدف ضد المدنيين، وضرورة توفير الحماية للمتضررين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تعريض حياة الناس للخطر.