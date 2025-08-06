أكاديمية الشرطة تعقد لقائين تثقيفيين مع طلبة الكلية بالتنسيق مع الصليب الأحمر

عقدت أكاديمية الشرطة لقائين تثقيفيين مع طلبة كلية الشرطة للتعريف بـ (اللجنة الدولية للصليب الأحمر - القانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك على مدار يومى (3 ، 4 أغسطس 2025م).

تضمن اللقائين التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى وكذا التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان ، فضلاً عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلى وتقديم المساعدة لهم ، ومبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.. والتى شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين إلى جانب إستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام الوزارة بالإنفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية ، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين أوساط العاملين بوزارة الداخلية.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك ، لاسيما تأهيل وتدريب ورفع قدرات طلبة كلية الشرطة.