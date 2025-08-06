قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير: تشغيل فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء
غسلت 15 مليون جنيه.. 5 معلومات لا تعرفها عن سوزي الأردنية
مصر تبحث مع إيران والوكالة الذرية استئناف مفاوضات البرنامج النووي
منتخب ناشئي اليد يستهل مشواره في بطولة العالم بمواجهة نظيره الكوري الجنوبي
تعاون بين الصحة والتعليم العالي لعلاج الأورام السرطانية
بسبب الحرب على غزة.. فريق ألماني يتراجع عن التعاقد مع مهاجم إسرائيلي
وضع حجر أساس لأول مصنعين هنديين في وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية باستثمارات 40 مليون دولار
من خدش الحياء لغسيل الأموال.. أزمة جديدة تواجه مشاهير التيك توك المحبوسين
قبلات وأحضان.. مصطفى كامل يعلق بقوة على حفل راغب علامة
البرهان: سنعيد الخرطوم لما كانت عليه والأمل للسودانيين
غسلت 15 مليون جنيه حصيلة ترويج فيديوهات مسيئة.. بلوجر تواجه هذه العقوبة
تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أكاديمية الشرطة تعقد لقائين تثقيفيين مع طلبة الكلية بالتنسيق مع الصليب الأحمر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
مصطفى الرماح

عقدت أكاديمية الشرطة لقائين تثقيفيين مع طلبة كلية الشرطة للتعريف بـ (اللجنة الدولية للصليب الأحمر - القانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك على مدار يومى (3 ، 4 أغسطس 2025م).

تضمن اللقائين التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى وكذا التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان ، فضلاً عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلى وتقديم المساعدة لهم ، ومبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.. والتى شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين إلى جانب إستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام الوزارة بالإنفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية ، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين أوساط العاملين بوزارة الداخلية.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك ، لاسيما تأهيل وتدريب ورفع قدرات طلبة كلية الشرطة.

أكاديمية الشرطة الصليب الأحمر طلبة الكلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

الدواجن

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

مدحت تيخا

حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

وزارة الداخلية

مصدر أمني يكشف فبركة عناصر الإخوان فيديو إباحيًا لشخصين زعموا أنهما ضباط بالداخلية

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن

ترشيحاتنا

وزارة التعليم العالي

"الوافدين" تنظم فعاليات ترويجية لتعريف طلاب الكويت بفرص الدراسة في مصر

نقيب الزراعيين

الزراعيين: ربط المؤهلات بإحتياجات الوظائف وفق سوق العمل

التضامن الاجتماعي

التضامن: انطلاق أولى فعاليات المرحلة الثانية من النسخة الثالثة لمبادرة " أحلام الأجيال"

بالصور

متهمة بغسل 15 مليون جنيه.. شاهد| صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعدها

غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!

صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ مليون و600 ألف مواطن خلال21 يوما

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

فيديو

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد