أكثر من 20 ألف طن مساعدات مصرية لغزة والاحتلال يواصل العرقلة.. تفاصيل

كشفت تقارير ميدانية عن أن القوافل الإنسانية المصرية التي دخلت قطاع غزة منذ انطلاق المبادرة، قد تجاوزت حمولتها 20 ألف طن من المساعدات، شملت مواد غذائية، وأدوية، ودقيق، وخبز، في واحدة من أضخم عمليات الدعم الإنساني التي تنفذها مصر لصالح القطاع المحاصر.

وأفاد رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن آلاف الشاحنات لا تزال تنتظر دورها في المنطقة اللوجستية قرب معبر رفح، إضافة إلى شاحنات أخرى تقف في شوارع مدينة العريش والمخازن الرئيسية، ما يعكس حجم الدعم المصري المتواصل رغم العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال.

وأكد أن الأيام الأخيرة شهدت تحسنًا نسبيًا في وتيرة إدخال المساعدات، إلا أن الأعداد الكبيرة التي لا تزال تنتظر الدخول تمثل تحديًا إنسانيًا ولوجستيًا كبيرًا، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة وتعمد إبطاء دخول الإغاثات.