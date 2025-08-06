استئناف عمل شبكة الغاز الطبيعي بكامل طاقتها في كفر الشيخ

أعلنت شركة "طاقة غاز" عن عودة تشغيل شبكة الغاز الطبيعي بمحافظة كفر الشيخ بكامل طاقتها، وذلك عقب الانتهاء بنجاح من أعمال الصيانة والإصلاح للخط الرئيسي المغذي للمحافظة.

وتقدمت الشركة بخالص الشكر والتقدير إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، ومحافظة كفر الشيخ، على دورهم المحوري في التنسيق والإدارة الفعالة لجهود جميع الأطراف المعنية خلال فترة الإصلاح.

وشمل ذلك التعاون شركات "إنجاز" و"مينا ترادكس"، إلى جانب محطات التموين التابعة لشركات "ماسترجاس" و"غازتك" و"كارجاس".

وأوضحت "طاقة غاز" أن خطة الطوارئ التي تم تفعيلها ساهمت في ضمان استمرارية الخدمة للمواطنين، حيث تم الاعتماد على نقل الغاز الطبيعي المضغوط من أقرب محطة تموين وربط وحدة التخفيض بشبكة التوزيع المحلية، وهو ما ضمن عدم انقطاع الخدمة خلال فترة الإصلاح.

وأكدت الشركة التزامها بتعزيز هذا النموذج من التعاون والعمل الجماعي الذي يضمن استدامة وكفاءة خدمات الغاز الطبيعي، مؤكدة استعدادها الدائم لمواجهة أي طارئ بما يحافظ على استقرار إمدادات الطاقة للمواطنين في جميع الظروف.