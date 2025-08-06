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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نحات رمال بطور سيناء يفاجئ المصطافين بـ تمساح طبق الأصل علي شاطئ الكيلاني

تمثال تمساح بالرمال
تمثال تمساح بالرمال
ايمن محمد

فاجئ النحات الشاب إسلام النجار، المصطافين ورواد شاطئ الكيلانى بطور سيناء " تمساح" ، من الرمال صورة طبق الأصل من التمساح الحقيقي، ونال إعجاب المصطافين ورواد شاطئ الكيلانى بطور سيناء والتقطوا الصور التذكارية مع تمساح الرمال.

ورصدت كاميرا موقع "صدي البلد" الإخباري فرحة المصطافين وإعجابهم بتمثال تمساح الرمال على الشاطئ والتقاط الصور التذكارية بجوار التمثال.

وقال النحات الشاب إسلام النجار، إنه يحضر يوميا من إلى الشاطئ لنحت تماثيل الرمال وكتابة اسماء الرواد بشكل مجسم على الشاطئ من أجل اسعاد ضيوف ورواد طور سيناء وإدخال الفرحة علي قلوبهم،مشيرا إلى أنه يسعد عندما يلتف حوله الأطفال ويلتقطون الصور التذكارية مع تماثيل الرمال. 

وأضاف أنه متواجد كل يوم على شاطئ بطور سيناء، لنحت تماثيل الرمال وإسعاد الآخرين. 

وتتميز مدينة طور سيناء، بأنها مصيف شعبي معظم الشواطئ بها مجانا ، وتتمتع بطقس معتدل طوال الصيف ورياح معتدلة وتشتهر برياضة المراكب الشراعية والصيد ومزار حمام موسي.

جنوب سيناء طور سيناء تمثال تمساح نحات

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