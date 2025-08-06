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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لاتهامها بتهديد قيم المجتمع.. علياء قمرون تواجه عقوبة الحبس 6 شهر

علياء قمرون
علياء قمرون
معتز الخصوصي

جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، حبس التيك توكر علياء قمرون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطها في نشر فيديوهات تهدد قيم المجتمع.

وقالت علياء قمرون في التحقيقات إنها ظهرت على تطبيق التيك توك لتقديم محتوى ساخر من أجل المزاح فقط، ولم تتلفظ بأي لفظ يخدش الحياء، وأنها كانت تعيش حياة صعبة ماديا فكانت تبيع المناديل في إشارات المرور، وأمام المساجد والطرقات للإنفاق على نفسها بعد انفصال والديها وعدم الاهتمام بها. 

وأشارت إلى أنها دخلت التيك توك لجمع أموال لتجهيز نفسها للزواج من قريبها، ومن أجل العيش بعيدا عن التسول وبيع المناديل. 

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات القبض على  البلوجر علياء قمرون؛ بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء. 

وذكر بيان رسمى أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات، وتم ضبط المتهمة مقيمة بالمنوفية. 

بمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو؛ لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت البلوجر علياء قمرون قد نشرت فيديو مساء أمس الأول، زعمت فيه الإفراج عنها من قسم الشرطة.

عقوبة تهديد قيم المجتمع

ونص القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، أنّه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة».

ونص القانون في المادة 26 على أنَّه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة مِن شأنها المساس باعتباره أو شرفه». 

التيك توكر علياء قمرون المساجد المناديل الحياء إشارات المرور

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