فوز تونس و الدنمارك .. تعرف على نتائج الجولة الثامنة ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

تمكن منتخب تونس من تحقيق الفوز على منتخب الولايات المتحدة الأمريكيةبنتيجة 43-26، في افتتاح مشوار المنتخبين بالمجموعة الثامنة ببطولة العالم لناشئي كرة اليد تحت 19 عاما.

وشهد الشوط الأول من المباراة، تفوق منتخب تونس على الولايات المتحدة الأمريكية 24 - 16.

ونجح المنتخب الدنماركي في الفوز على التشيك بنتيجة 34 - 29 ضمن المجموعة الثامنة.

وتقدم منتخب الدنمارك على نظيره التشيكي في الشوط الأول 15 - 14.

وتستضيف القاهرة منافسات بطولة العالم النسخة الحادية عشر لشباب لكرة اليد خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، والتي تقام تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: “الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة”.

وتُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وتذاع البطولة حصريا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.