المجموعة السادسة.، فوز النرويج وفرنسا على الأرجنتين والمكسيك بمونديال اليد للناشئين

حقق منتخب النرويج للناشئين فوزا صعبا على نظيره منتخب أوروجواي، بنتيجة 29-28، في بمستهل مشواره ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر حاليا حتى 17 أغسطس.

وقدم المنتخبان- اللذان لعبا مباراتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة- عرضا قويا خلال أحداث اللقاء، وانتهى الشوط الأول بينهما بالتعادل 14-14.

وفي نفس المجموعة، لم يجد منتخب فرنسا صعوبة في تجاوز منتخب المكسيك وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 48 - 12.

وانطلقت منافسات بطولة العالم الحادية عشرة لكرة اليد تحت 19 عامًا، اليوم الأربعاء، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، في نسخة تُقام للمرة الثانية في التاريخ بهذا العدد الكبير من الفرق، بعد نسخة 2023.

وتُقام البطولة على 4 صالات هي: “الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، والصالة رقم 2 باستاد القاهرة، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر”.

وتُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.