يوسف القعيد: فارق جوهري بين الراوية والسيناريو

أكد الأديب الكبير يوسف القعيد، أن السيناريو يختلف كليًا عن النص القصصي أو الروائي المكتوب عنه، قائلاً: «حين تُشاهد فيلمًا مقتبسًا عن رواية لنجيب محفوظ، ثم تعود إلى قراءة الرواية، ستكتشف أن السيناريو مختلف تمامًا».

وقال يوسف القعيد في حواره على قناة “ إكسترا نيوز”، :" هناك فرقًا جوهريًا بين الرواية والعمل الفني، موضحًا أن الرواية إذا كُتبت كعمل أدبي تختلف تمامًا عن الرواية حين تتحول إلى عمل فني، إذ تصبح سيناريو، ولا تُعد رواية بالمعنى الأدبي المعروف.

وأضاف، «هناك كتاب سيناريو بارزون في تاريخنا الثقافي، ويأتي في مقدمتهم أسامة أنور عكاشة، الذي يُعد أحد أهم من كتبوا للدراما التلفزيونية»، مشيرًا إلى أن العمل الفني شيء، والنص المنشور شيء آخر، ولكلٍ لغته وأدواته.

وتابع: «فيلم المواطن مصري مثال واضح على ذلك، إذ يختلف اختلافًا كبيرًا عن روايتي الحرب في بر مصر، ولكن الكاتب محسن زايد قدّم معالجة فنية رائعة، تُعد عملًا مميزًا واستثنائيًا بكل المقاييس».

وأعرب القعيد عن اعتزازه بتحوّل رواياته إلى أعمال فنية، قائلًا: «هذا جزء من حياتي، وقد أنفقت سنوات من عمري في كتابتها، لكن من حق كاتب السيناريو، والمخرج، والممثل، بل وحتى مهندس الصوت، أن يُدخلوا تغييرات طالما كانت تلك التعديلات تُضيف إلى العمل دون أن تُشوّهه».

واختتم قائلاً: «شاهدت مؤخرًا عبر شاشة التلفزيون فيلمي الحرام ودعاء الكروان، وهما مثالان على أعمال فنية فريدة وراقية، أثبتت قدرة الفن على تقديم الرواية بشكل مختلف وجميل دون أن تفقد روحها الأصلية»