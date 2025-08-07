الاتحاد السكندري يكثف مفاوضاته مع زد لاستعارة مصطفى سعد ميسي قبل غلق الميركاتو

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر مسؤول بنادي الاتحاد السكندري. أكد أن هناك مفاوضات مكثفة في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية مع نادي زد لاستعارة مصطفى سعد ميسي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "المصدر أكد أحمد سامي المدير الفني للاتحاد السكندري، طلب استعارة مصطفى سعد ميسي من زد خلال الساعات القليلة الماضية".

وأضاف: "نادي زد منفتح على رحيل مصطفى سعد ميسي، ويرحب ببيع اللاعب أو إعارته في الساعات الأخيرة قبل غلق الميركاتو".

واختتم: "هناك مفاوضات جارية الآن مع نادي زد من قبل إدارة الاتحاد السكندري لحسم الصفقة واستعارة اللاعب".