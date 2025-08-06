فى موسمها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

البامية هي أحد الخضروات الخضراء الموسمية وهي تتوفر بشكل أساسي في فصل الصيف، وتعتبر البامية مخزن للعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، وعلى الرغم من أن الكثير منا يأكلون البامية بكثرة إلا أن الكثيرين لا يعرفون القيمة الغذائية لها، ولذلك فسوف نقوم بالإشارة إلى فوائد البامية الرئيسية من خلال السطور القادمة وفقا لموقع ديلي ميرور.

وأهم الفوائد التي تقدمها البامية لصحة الإنسان هي:

1- الحمل الصحي

تعتبر البامية داعم قوي للحمل الصحي حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك الذي يعتبر مركب طبيعي هام جدا للمرأة الحامل والفيتامينات الموجودة بالبامية تحمي الجنين من الإصابة ببعض الأمراص كتشقق العمود الفقري وغيرها كما أنها تساعد على النمو والحفاظ على الخلايا الجديدة وبذلك تضمن نمو صحي وسليم للطفل.

2- تكافح مرض السكري

حيث أن العناصر الغذائية والألياف الطبيعية الموجودة بالبامية تعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم وهي مفيدة جدا للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم لأنها تبطئ امتصاص السكر.

3- البامية وصحة الكُلَى

في دراسة طبية حديثة أظهرت أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول البامية بانتظام يكونوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الكلى ولأن مرضى السكري معرضين للإصابة بأمراض الكلى فإن تناول البامية يكون مفيد جدا في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى.

4- مطهر قوي للقولون

تعتبر البامية مطهر قوي جدا للقولون لما تحتويه على نسبة كبيرة من الألياف والمواد الغذائية حيث أن هذه الألياف تساعد على هضم صحي وسليم وتعمل كمادة مطهرة للأمعاء والقولون.

5- تساعد على منع الربو

لقد أثبتت الدراسة الطبية أيضا أن فيتامين سي الموجود في البامية يساعد على تقليل خطر الإصابة بالربو في الأطفال وكذلك في الأشخاص المعرضين للإصابة به كما أنها تمنع الإصابة بالكثير من أمراض الجهاز التنفسي في الأطفال والكبار.

6- تساعد على تفتيح ونضارة البشرة

البامية تحتوي على فيتامين سي الذي يعتبر من أهم الفيتامينات لصحة الجلد، فالفيتامينات بجانب المواد الغذائية الأخرى الموجودة في البامية تساعد على إصلاح أنسجة الجسم التالفة وتساعد على نمو الأنسجة التي ترتبط مع الكولاجين ولذلك فتناول البامية سوف يساعدك في الحفاظ على نضارة وجهك وبشرتك.

7- البامية تساعد على فقدان الوزن

البامية توفر سعرات حرارية أقل نسبيا من السعرات الحرارية الموجودة في الأنظمة الغذائية العادية، وقد وجد أن تناول كمية قليلة من البامية كفيل أن يشبع الشهية مما يتيح نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ويشجع على فقدان الوزن.

8-المادة اللزجة في البامية تتحد مع الكوليسترول وأحماض الصفراء التي تحمل السموم التي يحملها إياها الكبد لتلقي بها خارج الجسم.

9- يشبه تركيب البامية وفائدتها الملوخية لوجود المادة الغروية في كليهما المفيدة جدا في تهدئة آلام الالتهابات المعوية, ومقاومة الإمساك, وتقضي على نزلات البرد, وتمنع التهاب الأغشية المخاطية المغلفة للجهاز الهضمي, كما أنها تمد الجسم بكمية كافية من الماء, وتمنع تقلصات المعدة.