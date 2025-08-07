قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي
9 أسباب تؤدي إلى انقطاع الرزق.. تجنب هذه الأعمال فورًا
وفاة رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية في حادث تصادم
اتفاق بين سيول وواشنطن يعفي رقائق كوريا الجنوبية من رسوم جمركية أمريكية ضخمة
بجنيه واحد.. تامر حسني يدعو لتطبيق فكرة جديدة لعلاج الفقراء
في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي
أمير مرتضى منصور يعلق على تجربة جون إدوارد في الزمالك.. ماذا قال؟
الشماتة أرخص بطولة.. تعليق مثير من أم خالد بعد شائعة القبض عليها
بنزينك بيخلص بسرعة؟ إليك تدابير مهمة لترشيد استهلاك وقود السيارة

عبد الفتاح تركي

يمكنك ترشيد استهلاك وقود السيارة من خلال اتخاذ بعض التدابير المهمة مثل تقليل السرعة وتقليل الوزن وضبط ضغط هواء الإطارات بشكل سليم، بالإضافة إلى القيادة بوتيرة ثابتة والاستفادة من أوضاع القيادة الموفرة.

تقليل السرعة

نادي السيارات ADAC الألماني أوضح أنه كلما زادت سرعة السيارة، ارتفعت مقاومتها للهواء، وزاد معها استهلاك الوقود. على سبيل المثال القيادة بسرعة 100 كلم/س بدلا من 120 كلم/س توفر نحو15% من الوقود على نفس المسافة. أما القيادة بسرعة160 كلم/س فتستهلك%50 وقودا أكثر مقارنة بسرعة 100 كلم/س.

استهلاك وقود السيارة

التعشيقة المناسبة

ينبغي تجنب القيادة على دورات محرك عالية؛ لأنها تُزيد الاستهلاك. لذا يفضل النقل مبكرا للتعشيقة الأعلى أثناء التسارع، والحفاظ على السرعة بدورات منخفضة.

عادةً لا يصبح التبديل لسرعة أقل ضروريا إلا إذا بدأ المحرك في الاهتزاز أو إصدار صوت مزعج. جدير بالذكر أن العديد من السيارات الحديثة تعرض أيضا توصيات التغيير على الشاشة.

القيادة بوتيرة ثابتة

القيادة بثبات قدر الإمكان باستخدام مثبت السرعة عند توفره، كما أن القيادة بتوقع مسبق تساعدان على ترشيد اسنهلاك الوقود. على سبيل المثال، عند رؤية إشارة حمراء من بعيد، يمكن رفع القدم عن دواسة الوقود مع بقاء التعشيقة واستخدام مكبح المحرك، حينئذ تقوم معظم السيارات بإيقاف إمداد الوقود نهائيًا.

سيارة مستعملة موفرة للوقود

أوضاع القيادة الموفرة

في السيارات الأوتوماتيكية الحديثة غالبًا ما يوجد وضع Eco للقيادة الاقتصادية، والذي يجعل السيارة تبدل التروس مبكرا للأعلى ومتأخرا للأقل، مما يقلل من عدد دورات المحرك ويخفض الاستهلاك.

ضبط ضغط هواء الإطارات

تتطلب القيادة الآمنة والاقتصادية فحص ضغط هواء الإطارات بانتظام؛ فانخفاض الضغط بمقدار 3ر 0بار فقط يزيد مقاومة التدحرج ويؤدي إلى استهلاك وقود إضافي بلا داعٍ.

كما يمكن زيادة ضغط الهواء قليلا عن القيمة الموصى بها إذا كان ذلك مذكورا في دليل السيارة. وتجدر الإشارة إلى أنه عند تحميل السيارة بالكامل للسفر، يجب تعديل ضغط الإطارات بما يتناسب مع الوزن الجديد.

تقليل الوزن

ينصح الخبراء الألمان بالتخلص من الوزن الزائد بالسيارة؛ حيث تؤدي كل 100 كجم إضافية إلى 3ر0 لتر استهلاك إضافي لكل 100 كلم.

لذا يوصى بعد العودة من الرحلة بإخراج الأشياء غير الضرورية من السيارة وإزالة صناديق السقف أو الحوامل إذا لم تعد هناك حاجة إليها.

وقود السيارة ترشيد استهلاك وقود السيارة تقليل السرعة القيادة بوتيرة ثابتة

