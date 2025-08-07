السعودية ترفع سعر النفط إلى آسيا للشهر الثاني وسط رهان على قوة الطلب



رفعت السعودية أسعار شحنات النفط الخام إلى آسيا للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر على ثقتها باستمرار الطلب القوي، رغم التوسع الجاري في الإمدادات من قبل تحالف "أوبك+".

بحسب قائمة الأسعار التي اطلعت عليها بلومبرغ، حدّدت شركة "أرامكو السعودية" سعر علاوة "الخام العربي الخفيف" لشحنات سبتمبر إلى آسيا عند 3.20 دولار للبرميل، بزيادة قدرها دولار واحد، متجاوزة توقعات السوق التي رجّحت زيادة بنحو 90 سنتاً فقط، وفقاً لمسح أُجري بين شركات تكرير وتجار.

توقعات بارتفاع الطلب بالنصف الثاني

تقود السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تحالف "أوبك+" في زيادة الإنتاج بهدف تعزيز الحصة السوقية. وساعد الطلب القوي على وقود النقل حتى الآن في دعم هوامش التكرير واستيعاب الإمدادات الإضافية. في هذا السياق، أعرب الرئيس التنفيذي لعملاقة الطاقة "أرامكو" أمين الناصر عن تفاؤله باستمرار هذا الزخم.

وقال الناصر خلال مكالمة البارحة لمناقشة نتائج الأرباح: "القوة في أساسيات سوق النفط تدعم الطلب على نفطنا ومنتجاتنا"، مضيفاً: "نتوقع أن يكون الطلب في النصف الثاني من العام أعلى بأكثر من مليوني برميل يومياً مقارنةً بالنصف الأول".